Una semana después de los Oscar 2022, Hollywood vive las consecuencias de la bofetada que Will Smith propinó a Chris Rock en plena ceremonia. Los últimos en sumarse a las reacciones al polémico momento han sido los cómicos de ' Saturday Night Live ' (SNL), emitiendo dos ' sketches ' donde parodiaron tanto la agresión como el discurso que ofreció el intérprete al ganar la estatuilla a mejor actor por 'El método Williams' .

Los vídeos han sido compartidos por 'SNL' en Twitter. En el primero, vemos a Will Smith sentado en su sitio durante la gala cuando uno de los conocidos como 'seat filler' (personas anónimas que rellenan los asientos de los famosos mientras estos están en el escenario o ausentes) empieza a hablarle muy emocionado y diciéndole que ha sido fan suyo durante mucho tiempo.

De repente, escuchamos a Chris Rock haciendo la broma de mal gusto a Jada Pinkett Smith, y su marido se levanta para abofetear al maestro de ceremonias. La cara del fan cambia completamente, se le borra la sonrisa y no sabe cómo actuar cuando el actor regresa. Para colmo, su compañero vuelve del baño y pregunta: "¿Qué me he perdido?". La cómica escena juega con esa idea de que Smith permanece impasible pasando de las carcajadas a la ira en apenas unos segundos.