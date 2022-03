El actor, que no desea poner en riesgo su carrera y que ya ha sido criticado por la industria , que tampoco quiere perderlo, tendrá terapia para sus ' problemas infantiles no resueltos'. Una fuente cercana a Mark Manson, quien coescribió las memorias de Smith de 2021 'Will' , dijo que el actor estaba 'profundamente alterado' por los comentarios de Rock sobre la alopecia de su esposa, ya que lo llevaron directamente a su traumática infancia.

Los amigos afirman que Smith reaccionó violentamente después de sentirse como un "cobarde" por no haber intervenido cuando vio a su padre golpear brutalmente a su madre cuando tenía nueve años. Una fuente cercana a Manson le dijo al diario The Sun: "Will sabe que está luchando para salvar su carrera, su reputación e incluso su Oscar. Está horrorizado por el giro de los acontecimientos y está lleno de una profunda sensación de vergüenza, pero está feliz de poner en terapia sus problemas infantiles no resueltos".