Pero la principal preocupación de su contagio, además de las consecuencias que pueden afectar a la salud del influencer, gira en torno a su presencia, hace unos días, en un evento con decenas de youtubers, streamers y demás influencers , la ‘Velada de Boxeo’ organizada por Ibai Llanos . Aunque The Grefg ha asegurado que durante el evento se tomaron todas las medidas de seguridad que exige la pandemia afirma que “es posible que me contagiara en los de Ibai”.

Aunque los primeros intentos de The Grefg resultaron infructuosos y parecía que el streamer no iba a ser capaz de introducirse el isótopo del test en la nariz, finalmente pudo lograrlo, para alegría de sus seguidores. Después tras colocar la muestra en el líquido del test rápido llegó la sorpresa: dos líneas en el test confirmaban que tenía covid. "No, ¿verdad? No. Hostia puta, que creo que es positivo. No, mi vida está sobrepasando algo que no puede...", balbuceó mientras leía las instrucciones del test. “Vale, estas mierdas pueden fallar, ¿verdad, gente?", preguntó a su audiencia.