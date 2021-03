The Grefg: de jugar a Fortnite a la portada de la revista Forbes

The Grefg afirma que ha cometido “muchos errores y que ha aprendido de ellos” y, a pesar de no ser un ejemplo en cuanto a pagar impuestos en tu propio país, afirma que tiene una “responsabilidad pedagógica importante” y que tiene que “inculcar buenos valores” a sus seguidores. Sobre su residencia en Andorra, y la polémica del éxodo de los Youtubers a este país para no pagar impuestos, afirma que "Yo me fui hace cuatro años por una causa fiscal, y no lo escondo, pero para mi sorpresa Andorra me ha aportado un estilo de vida que no cambiaría", "Si hoy en España me pusieran los mismos impuestos que en Andorra ya no volvería", añade.