Cinco claves para invertir en Bitcoin

Como punto de partida, una criptomoneda o criptodivisa (concepto que procede del inglés, ‘cryptocurrency') es una divisa alternativa o moneda digital que utiliza criptografía fuerte (es decir, altamente resistente al criptoanálisis y, en principio, casi imposible de descifrar) para proteger las transacciones que se realizan con ella, así como para verificarlas. Se trata de monedas, en general, no reguladas y que no se consideran ‘dinero' a efectos legales, al menos por ahora y en el caso de España.

-Usa una cartera segura. Se recomienda abrir una cuenta con un intermediario de criptomonedas debidamente regulado, ya que el mercado de criptomonedas no es un mercado oficial, se encuentra descentralizado, carece de reglamento y no cuenta con cámara de compensación. También se recomienda almacenar de forma segura tus ingresos siendo cuidadoso en el momento de transferir tus ganancias a tu monedero. Algunas plataformas no venden Bitcoins, sino derivados, lo que te ata a estas plataformas y no te conviene. Debes poder retirar los bitcoins de la plataforma cuando desees.