Hace pocos días Bitcoin fue noticia tras registrar una caída que alcanzó el 18 por ciento en un plazo de pocos días. De hecho, los analistas hablaron de su peor semana desde el estallido de la pandemia por coronavirus. Hay quien ha relacionado esta caída con la llamada estafa del doble gasto , algo que descartaron rápidamente especialistas en esta criptomoneda, como es el caso de Andreas Antonopoulos . Todo indica que el problema no fue un acto de delincuencia, sino un fallo o ajuste del sistema. ¿Qué es la estafa del doble gasto de Bitcoin?

Desde el punto de vista financiero, una criptomoneda funcionaría de forma que todas las transacciones realizadas se registrarían en una cadena de bloques, de forma que cada nodo tendría una copia de ellas y actuaría como verificador. No es necesario, por tanto, un banco central que verifique las operaciones. Eso sí, en las redes de blockchain existen figuras verificadoras: los ‘mineros’. Éstos reciben avisos de transacciones y las reúnen en bloques, que son verificados antes de cerrarse, y que no podrán alterarse sin modificar el bloque completo (garantizados así su no alteración).