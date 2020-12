Hay quien acaba en un fichero de morosos por razones de peso: acumulación de deudas importantes, gasto excesivo en relación con su capacidad de pago... En otros casos, una situación económica sobrevenida puede llevarnos a un escenario financiero adverso con el que no contábamos, impidiéndonos hacer frente a nuestras deudas adquiridas cuando disfrutábamos de otro nivel de vida. Sin embargo, demasiadas veces la aparición en uno de estos listados tiene que ver con minúsculas deudas provocadas por la contratación de servicios como teléfono, internet... y en ocasiones ni siquiera somos conscientes de ello hasta que vamos a solicitar un préstamo al banco y nos encontramos con este bache en el camino. ¿Cómo consultar ASNEF? ¿Cómo saber si estás en este listado, y cómo salir de él?

Cómo saber si estás en ASNEF: consulta este fichero para saber si apareces en él

Hay que tener en cuenta que muchas veces el impago es incluso involuntario : imagina que vives en un piso de alquiler y que las facturas de suministros están a tu nombre. Si dejas el piso y el nuevo inquilino no cambia tus datos personales por los suyos propios, sino exclusivamente los bancarios, un impago por parte de este usuario constará a tu nombre. Además, lo normal será que las notificaciones lleguen a tu antiguo domicilio, sin que tengas conocimiento de ello. La posibilidades son infinitas, e incluyen los errores administrativos que pueden apuntar hacia ti como moroso, a pesar de no tener deuda alguna.

En principio, ASNEF está obligada a enviar una carta a tu domicilio informándote sobre tu inclusión en el fichero, pero es fácil que esta carta no llegue (cambios de domicilio, etc.). Si has sido notificado, puedes acudir a la página de la empresa que gestiona la lista, Equifax, y usar el número de referencia que aparecen en tu carta para obtener todos los detalles de tu deuda.