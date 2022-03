Además, en caso de divorcio o separación sin pensión compensatoria , ese último requisito no será necesario si existió violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio.

Si bien no es necesaria la presentación de una solicitud según el modelo oficial , resulta conveniente su utilización, ya que en los modelos oficiales se contienen los datos necesarios para resolver el expediente, agilizándose los trámites. Además, puedes pedir cita previa para resolver dudas en la Sede electrónica de la Seguridad Social o en el teléfono 901 10 65 70 y en el 915 41 25

En caso de pareja de hecho , deberás aportar certificado de inscripción de la pareja en el registro correspondiente o acreditación de la constitución de la pareja mediante escritura pública, así como actas del Registro Civil que acrediten que el solicitante y el causante no estaban casados o separados de otra persona durante los 2 años inmediatamente anteriores al fallecimiento si la pareja se ha constituido mediante escritura pública.

Por último, se deberán acreditar ingresos del solicitante y del causante en el año natural anterior al del fallecimiento; y del solicitante en el mismo año del fallecimiento, mediante declaración sobre el IRPF o, en su defecto, nóminas salariales, documentos de entidades bancarias, etc.

En el peor de los casos, la cuantía de la pensión de viudedad será de un 52 por ciento de la base reguladora de referencia y, en el mejor de ellos, ascenderá hasta el 60 por ciento. En concreto, la pensión de viudedad ascenderá al 60 por ciento de la base reguladora cuando el beneficiario tenga una edad igual o superior a 65 años, no tenga derecho a otra pensión pública española o extranjera, no perciba ingresos por la realización de trabajos por cuenta ajena o por cuenta propia, y no disponga de rentas de capital mobiliario o inmobiliario, ganancias patrimoniales o rentas de actividades económicas, superiores a 7.707,00 euros al año.