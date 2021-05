El aumento del teletrabajo y la digitalización de las empresas durante la pandemia del covid19 ha multiplicado los peligrosos ataques por parte de los hackers. Los ataques de ransonware han crecido de manera exponencial y cada vez son más las grandes empresas y organismos públicos que sufren estos ataques que ponen en peligro su información más delicada y la privacidad de sus trabajadores y clientes. Por eso, las empresas que se encargan de la ciberseguridad no dejan de crecer en bolsa.



Hace un par de semanas la compañía Colonial Pipeline, la mayor red de oleoductos de Estados Unidos, recibió un ataque informático por parte de un grupo de hackers, lo que afectó a su suministro y mantuvo al país en Estado de Alerta Nacional. Pero no han sido los únicos, ya que no hay semana que no se conozca el nombre de alguna gran compañía o institución que haya recibido un ataque, con la correspondiente petición de rescate. Las últimas semanas han trascendido los ataques a la compañía de dispositivos de almacenamiento en la nube QNAP, la cadena de tiendas The Phone House, el SEPE o el Instituto Nacional de Estadística.



La exigencia de aumentar la seguridad en sus redes y sistemas se ha convertido en una prioridad para las empresas, por eso no es raro que la cotización en bolsa de las compañías de ciberseguridad se haya disparado en bolsa: 2 de cada 3 grandes firmas de este negocio se recomiendan como compra en bolsa.