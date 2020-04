Del ERTE al ERE para terminar en la cola del paro por el coronavirus

Según Asesor Excelente, no es extraño suponer que en los próximos meses veamos sentencias contradictorias que obligarán a los empresarios a este esfuerzo argumental ya que la filosofía del legislador parte de la base de que esto es "temporal y por lo tanto no es estructural y por lo tanto has de acudir a medidas suspensivas y no extintivas". Por lo que es complicado pasar de una situación a otra que "sería vista con malos ojos por el legislador a pesar de que las decisiones finales serán adoptadas por los jueces". Hay que tener en cuenta que el Gobierno ha apoyado a los empresarios en las exoneración de cuotas, algo que de no haber ocurrido sería insoportable para un tejidos empresarial como el español compuesto mayoritariamente por pymes.