El gran fracaso de los programas electorales: ni calan en la gente ni convencen al ciudadano en materia de empleo

Resignada a afrontar las cuartas elecciones generales en cuatro años, España mira ya a un 10 de noviembre que se acerca acompañado de la amarga sensación de que nada parece haber cambiado demasiado desde que se anunciase, para el hastío de los ciudadanos, la vuelta a los comicios. Con la crisis de Cataluña como cuestión candente, en la retórica y el discurso de nuestros políticos siguen volando los cuchillos, continúan reinando las críticas al vecino y persiste la ausencia de autocrítica. A un lado y otro, los políticos no parecen estar dispuestos a salir del enroque ni dan muestras de que vayan a ceder en sus posiciones. No se atisba, para el pesar del ciudadano, que vayan a remar en conjunto para velar por los intereses del país; para hacer posible un Gobierno estable que saque a España del bloqueo y estimule una economía estancada que aún tiene en el desempleo un problema capital. Un problema que, desde la perspectiva del ciudadano, e incluso desde la de las empresas, no está recibiendo la atención que requiere para atajarlo.