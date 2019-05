Odio mi trabajo: 'pequeñas cosas' del día a día que te acaban quemando la sangre

Una impresora sin tinta que cuando por fin empieza a funcionar emite un ruido insoportable ; una sala repleta de televisores a todo volumen ; una oficina sin luz natural ; una redacción en la que la luz del sol entra por la ventana para dar directamente en la pantalla del ordenador creando reflejos que hacen que la lectura se convierta en un infierno; una de esas que, sin ventilación adecuada , hacen que cada día una colección de olores ponga a prueba nuestra supervivencia; una de esas que en verano es un caldero pero incluso en invierno también requiere que el trabajador acuda en manga corta , ya sea porque el aire acondicionado pase más tiempo roto que funcionando o porque, sencillamente, no tenemos acceso a regularlo o se hace imposible un consenso entre los distintos trabajadores, porque, por su disposición en la sala, unos pasan mucho calor y, a la vez, otros mucho frío…

"Mi ordenador es una tostadora"

¿Y yo dónde me siento?

En ocasiones, sin embargo, es todo mucho más sencillo: no es que no estemos a gusto en nuestro espacio de trabajo, es que a veces hay quien llega y directamente no tiene sitio donde sentarse. O vuelve uno de vacaciones y de repente resulta que el sitio que tiene ahora está en las antípodas del que tenía, en todos los sentidos.