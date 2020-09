El Plan Escrivá: Incentivará el retraso de la edad de jubilación, penalizará su anticipo y los autónomos cotizarán por ingresos

En una comparativa internacional, ha apuntado que la edad efectiva de jubilación en España es de 64,6 años y la legal de 65,8 años , en línea con los países del entorno, mientras que el nivel de cotizaciones es de una media del 35,4%, en la media. El gasto en pensiones en España es del 10,9% , frente a la media del 12,4% del resto de países, por lo que el punto de partida no presenta "problemas de sostenibilidad". Pese a todo el ministro ha insistido en la necesidad de impulsar los planes colectivos de pensiones -fruto de la negociación colectiva- frente a los individuales con una fiscalidad más favorable y de "potenciar la jubilación demorada" para acercar la edad efectiva de jubilación a la legal.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado este miércoles que la crisis no altera el diagnóstico sobre las pensiones y que el impacto en las cuentas de la Seguridad Social es de naturaleza "genuinamente transitoria". No obstante, augura un déficit de la Seguridad Social del 2% del PIB este año, siete décimas superior al del año pasado, y que continúe en el 1,4% del PIB en el año 2023 si no se implementan medidas, como eliminar gastos impropios.