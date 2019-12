Radiografía de la jubilación: cinco tipos de jubilados y claves para disfrutarla

Los pensionistas deben tener en cuenta los cambios a los que se enfrentan en 2020 que ya ha puesto encima de la mesa el Ministerio de Trabajo , la edad de jubilación en España en 2019 ha sido de 65 años con el requisito de haber cotizado 36 años y nueve meses o más. En el caso de no cumplir con los años de cotización, la edad es de 65 años y ocho meses. Para el nuevo año 2020, la edad de jubilación seguirá siendo de 65 años, pero será necesario haber cotizado 37 o más años. En caso de no llegar a esos años de cotización, la edad de jubilación será de 65 años y 10 meses (dos meses más que en 2019).

Los cambios en 2020

Los perfiles de los jubilados en España

A veces deseada y otras temida, la jubilación , ante todo, irrumpe en la vida de una persona introduciendo una nueva etapa de cambios. Tras años y años de trabajo, el adiós a la vida laboral y su rutina genera sensaciones encontradas que varían en función de cada persona. No todas se adaptan a su nuevo modo de vida. Cada una lo afronta de una manera, y entre ellas al menos se pueden distinguir cinco tipos; cinto perfiles de jubilados.

Así lo defiende en su ‘Estudio de adaptación a la jubilación’ , incluido en su libro ‘La jubilación, una nueva oportunidad’ , el psiquiatra y psicoterapeuta Bartolomé Freire , quien subraya que “la jubilación es como un pasaporte”. “Franquea el acceso a muchos lugares, pero cada uno tiene que elegir el itinerario y hacer el viaje por su cuenta”, explica. Y el problema precisamente es que no hay un mapa exacto que nos indique: “ No hay un manual que se conozca para dotar de sentido personal a la nueva vida como jubilado ”.

Los cinco tipos de jubilado

La solución para reorientar su problema en la búsqueda de una jubilación positiva, precisa Freire, pasa por diseñar ese plan propio: “Es bueno prepararse, aunque no es imprescindible. Se puede empezar recabando información, matricularse en algún curso, inscribirse en alguna asociación”, explica.

Respecto a las personas que ocupan este perfil, que ocupan el 11,1% , el consejo que Freire les lanza es que sean “más tolerantes ” ante una hipotética situación en la cual los resultados o las expectativas que tenían inicialmente respecto a una actividad en concreto no se cumplan plenamente. Algunos, dice, “deben ser más realistas a la hora de seleccionar los objetivos ”.

La brecha de género, muy presente

En el ‘Estudio de adaptación a la jubilación’, Freire señala a las diferencias de género a la hora de analizar cómo se adaptan hombres y mujeres a esta nueva etapa. Y reseñable es, en este aspecto, y entre otras cuestiones, la relevancia del rol laboral . Para las mujeres, en muchos casos, “ la jubilación estaba siendo algo casi inédito en su vida ”, y se presenta como una oportunidad para compensar lo que no han tenido previamente , “pudiendo satisfacer algo que en el resto de su vida había estado insatisfecho, teniendo una sensación de no haber vivido en función de sus deseos; algo que ningún hombre del estudio expresó ”.

Claves para una jubilación positiva

En la búsqueda de una jubilación positiva, de una adaptación que sea abordada de la forma más apropiada, la primera recomendación del doctor Freire es que se ha de entender que el momento y la forma de acceder a la jubilación no siempre se produce como esperamos, y además, hay muchos casos en los que no se puede controlar. Por ejemplo, en casos de prejubilación. El más extremo se produce cuando la prejubilación ha sido iniciativa de la empresa para la que se trabaja, pudiendo convertirse en una cuestión dolorosa que se arrastra durante años en la adaptación a esa nueva vida de jubilado. Uno siente que la empresa ha prescindido de la propia persona, llegando a provocar que el cese de la actividad suponga un auténtico duelo. Ante eso, dice Freire, no debemos estancarnos, sino ser flexibles.