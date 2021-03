El emprendimiento supone buscar soluciones novedosas, encontrar ideas inéditas, comenzar a generar cambios . En el mundo empresarial, es un concepto que tiene mucho que ver con hacer de los problemas o de los obstáculos auténticas oportunidades . No esperar a que estas lleguen: crearlas. Y lo vivido en los últimos meses no ha hecho más que acentuar su necesidad.

El emprendimiento, ¿cuestión de carácter o de actitud?

Pero lo cierto es que el emprendimiento no es únicamente una virtud o un don: no se trata de algo que se tiene o no se tiene. Está claro que existe un carácter emprendedor, y que ciertas personas tienen una mayor tendencia natural a esa disposición por las iniciativas. Pero, por encima de todo, el emprendimiento es una actitud (de dar el salto, de pasar a la acción), y como tal, puede incentivarse y trabajarse.