La digitalización bien entendida es una forma de avanzar

"En el futuro próximo, lo que no sea digital, no será" . Es la idea que sostienen varios expertos. Parece claro, al menos, que lo digital se extenderá a una buena parte de la cadena de valor en el medio plazo. Y este punto de inflexión, acelerado por las circunstancias actuales hace inevitable una cierta reinvención, de calado variable. Mientras algunas están ya muy bien posicionadas en la materia, la transformación digital es un reto especialmente complicado para determinados sectores .

Pero digitalizar no debe ser un objetivo en sí mismo. La digitalización es precisa para que una empresa se adapte a un entorno en continuo movimiento, y pueda operar en él de la forma más eficiente. Para ello debe de tratarse de una implementación efectiva y útil, no una mera proclama superficial. Y, sobre todo, interiorizar que va más allá de la incorporación de tecnología: digitalizarse no es simplemente informatizar documentos, o introducir dispositivos electrónicos al modelo de negocio, es cuestión de mentalidad.