La extra de Navidad vacía la hucha de las pensiones: de 66.000 millones a 1.543 en ocho años

La hucha de las pensiones tiembla, mientras el Pacto de Toledo continúa en barbecho y los políticos, de cualquier signo, garantizan su subida porque conocen el poder de los jubilados en las urnas aunque la mayoría de la población no sabe cómo se pagan las pensiones. Pero los datos son los que son y o se asegura un plan para garantizarlas en el futuro o su futuro peligra. Los jóvenes lo saben y ya son muchos los que piensan que ellos no cobrarán jubilación. Un nuevo dato conocido hoy pone en evidencia la realidad de que la hucha no da para más.