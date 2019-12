El infierno demográfico también está aquí: 40 medidas que ya implantan empresas para erradicarlo

El mundo se ha puesto en pie y ha gritado ¡Basta Ya! respecto al cambio climático. Lo ha hecho con el liderazgo, cuestionado, de una niña. Los científicos no dejaban de advertir pero la sociedad y los medios miraron para otro lado. Tuvo que ser el impacto de ver a una niña rebelde la que tocara la fibra del mundo. Y no de todos. Los países más contaminantes no solo miraron para otro lado sino que menospreciaron el impacto de la pequeña, que manipulada o no, y con el riesgo de acabar siendo un juguete roto, una moda más, puso encima de la mesa un problema. La Cumbre de Madrid, como siempre ocurre con estos grandes eventos, ha parido pese a todo un ratón. Pero el tema ya importa.