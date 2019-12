Cuánto cuesta criar a un hijo: Para 700.000 familias en España es misión imposible

Save the Children atribuye a la precariedad laboral y a los costes de la vivienda y de la crianza como los principales frenos para la natalidad en España, y recuerda que el coste mínimo para poder criar a un niño o niña en condiciones dignas oscila entre los 480 y 590 euros al mes, una cifra que puede crecer hasta los 588 euros mensuales si tienen entre 13 y 17 años. El coste de criar a un hijo de 0 a 3 años es de 479 euros, de 4 a 6 años, de 518 euros, de 7 a 12 años es de 577 euros al mes. Casi 700 mil hogares en España no consiguen cubrir el coste mínimo para poder criar un hijo en condiciones dignas.

La directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children , Catalina Perazzo, avisa de que "cuando el salario mínimo en España es de 900 euros y el salario más común está entorno a los 1.400 euros al mes, tener hijos aumenta el riesgo de sufrir pobreza". "Nos enfrentamos a un escenario hostil para las familias que desean tener hijos, ya que la situación económica no les acompaña y se ven obligados a retrasar la edad de tener hijos hasta tener más estabilidad laboral", añade.

El Foro de la Familia habla de tormenta perfecta

Al respecto, avisa de que en esta situación un país "no puede sostenerse" y puntualiza que, si lo hace, "será a un alto coste social". Según apunta a Europa Press, "no sirve de nada hablar de despoblación si no se quieren aparcar las ideologías y afrontar el problema de manera integral".

La cultura de la temporalidad frena los nacimientos

Según el experto en demografía y catedrático de Sociología en la Universidad de A Coruña, Antonio Izquierdo, la " cultura de la temporalidad" laboral y la "fragilidad" de las políticas de conciliación inciden en la baja natalidad en España. Izquierdo atribuye a la situación económica del país el descenso de nacimientos registrado en España en la primera mitad de este año. "No es algo distinto a la tendencia que seguimos desde hace muchos años , y que es generalizada en la Unión Europea, donde hace muchísimas décadas que el crecimiento de población no es por saldo vegetativo sino por saldo migratorio", explica Izquierdo, aunque subraya que la fecundidad en países del sur de Europa como España es todavía más baja, "situada por debajo de la tasa de reemplazo".

Hacen falta salarios dignos y seguridad laboral

Qué se ha tenido en cuenta en el estudio

Alimentación: El coste de la dieta recomendada por la Asociación Española de Pediatría, en las cantidades necesarias para cada edad, teniendo en cuenta el periodo de lactancia recomendado por la OMS.

Higiene: El coste de una cesta de productos de higiene en cantidades adecuadas a las necesidades de cada etapa: desde productos como pañales y toallitas húmedas en los primeros años, a desodorantes y cremas en la adolescencia.

Ropa y calzado: Cuanto más pequeños, más rápidamente cambian de talla y mayor es la necesidad de cambiar de vestimenta. Se ha calculado el gasto de una cantidad básica de ropa y calzado adaptada a cada edad.

Educación: Se asume que los niños van a escuelas públicas. Las partidas que se han incluido para calcular el gasto educativo son comedor escolar, libros de texto y material escolar.

Sanidad: Se asume que las familias hacen uso de la sanidad pública. Se añaden costes no incluidos como dos vacunas recomendadas y no cubiertas (Rotavirus y Meningococo B), odontología y medicamentos como apiretal o mucolíticos.

Vivienda: Se calcula la diferencia que significa pasar de no tener hijos a tenerlos (de uno a dos o más dormitorios). Se atribuye esta diferencia al coste de vivienda de niños y niñas, computando el coste en función del tipo de hogar.

Conciliación: De 0 a 3 años se calcula el coste de escuela infantil y, para mayores de 4 años, el coste en actividades extraescolares, de verano y otros cuidados.

Ocio y juguetes: Las necesidades de juguetes son crecientes desde los 0 a los 12 años. A partir de esa edad, el ocio pasa a ser más importante, así como los productos tecnológicos y de telefonía.

Muebles y enseres: Los primeros años se necesitan cuna, carrito... En los años posteriores, una cama, cambios en almohada, sábanas...

Costes corrientes de la vivienda: Se calcula la diferencia que significa en los gastos de agua, luz, gas, comunidad, tasa de basura y saneamiento pasar de no tener hijos a tenerlos.

Gastos extraordinarios: Gastos esporádicos no incluidos en las otras dimensiones como paga semanal, excursiones, cumpleaños, imprevistos...

Transporte: Se calcula según precio de transporte público en todas las capitales de provincia.