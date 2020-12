Beneficios y hándicaps

¿Voluntario?

¿Reversible?

Es decir, una empresa decide reducir los espacios de trabajo para ahorrar costes al contar con una parte de la plantilla trabajando a distancia; pero, en un breve periodo de tiempo, buena parte de los empleados deciden renunciar al teletrabajo, no tendría tiempo de reacción suficiente para dotarse de los espacios de nuevo necesarios.

Gastos

Uno de los asuntos más polémicos ha sido el de establecer el inventario de herramientas que precisa el empleado para realizar su teletrabajo, que ha de proveer su empresa; y la cuantificación de los gastos que para el profesional suponga el teletrabajo, que deben ser compensados por su empleador. Porque, por ejemplo, puede tener más gasto en calefacción al estar más tiempo en casa ; por el contrario, el wifi no tendría que incluirse porque será un gasto que tendría igualmente aunque no teletrabajase.

Según Godino, como este punto controvertido se está resolviendo de distintas formas, según las circunstancias de cada empresa y tipo de trabajo: en algunos casos se hace una cuantificación mensual y se paga a tanto alzado ; en otros se reconoce por ambas partes que no hay gastos adicionales; y en otros se compensa el incremento de los gatos derivados del teletrabajo con el ahorro en el transporte y vestuario.

Horarios

Derecho a la desconexión

No hay obligación de estar conectado permanentemente más allá del horario laboral. Y para que esto se garantice y no suceda en la práctica se están estableciendo en algunos casos medidas de recursos humanos, como la prohibición de fijar reuniones a partir de una determinada hora y delimitar su duración máxima; introducir retardos en los envíos de correos electrónicos para que no lleguen a partir de una hora establecida; o impedir las llamadas telefónicas fuera de un horario definido.