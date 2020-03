El coronavirus impone el teletrabajo en casa: un sueño para unos, una pesadilla para otros

El teletrabajo ha tomado un nuevo protagonismo en las últimas semanas debido a la cada vez mayor incidencia del coronavirus en España. De derecho del trabajador solicitado muy rara vez, hemos pasado a un escenario en el que las propias empresas se ven obligadas, por su bien y por el de sus empleados, a tomar medidas para evitar contagios y conseguir así no frenar su producción. Pocos se preguntan a estas alturas qué es el teletrabajo , pero sí existen dudas acerca de cuáles son sus ventajas y, sobre todo, cuáles son sus inconvenientes (que también existen). Miramos de cerca esta fórmula y analizamos cuándo es, de verdad, conveniente para lograr negocios (y trabajadores) más felices y productivos.

Ventajas del teletrabajo

El listado de ventajas del teletrabajo es muy amplio. No es casualidad que esta forma de trabajar se perciba como un sueño hecho realidad por parte de muchos trabajadores que, sin embargo, muchas veces no se atreven a solicitarlo a su empleador a pesar de ser una posibilidad factible, al menos parte del tiempo. Por eso, conviene recordar que el teletrabajo es un derecho del trabajador, si bien no es absoluto, pero sí existe el derecho a plantearlo al empleador, que deberá dar motivos de peso para negarse, en caso de hacerlo.