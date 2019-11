Las clases de los profesores del futuro: Escape Rooms, IA y realidad aumentada en el aula

Miguel, Lucía, David y Marta representan a los profesores del futuro y demuestran que España, si quiere, puede ser también pionera en el uso de las nuevas tecnologías para educar desde las edades más tempranas. Pero no solo como herramienta, sino como elemento integrador. Que en las aulas la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la neurociencia sean armas que puedan ser usadas en las primeras fases de la educación. Porque ese es el mundo en el que se van a mover, un mundo que premiará las habilidades tanto como los conocimientos, la capacidad de socializar, trabajar en equipo , el fomento del liderazgo y la creatividad. Los maestros no solo deben ya enseñar, sino hacer que la imaginación brote, la vocación se visualice y el niño sea consciente de que aprender no es una obligación sino que puede ser una forma de afrontar la vida.

World of Class, un método motivador para premiar al mejor de la clase

Los juegos como fuente de aprendizaje y creatividad

La Escape Room, un 'examen' para saber qué han aprendido

"La realidad aumentada permite aprender de forma inmersiva"

Pero ahora vuelca todo lo aprendido en las aulas. "La realidad aumentada permite a los alumnos aprender de una forma distinta, y es una experiencia inmersiva en la que los alumnos pueden ser parte de la historia. No es lo mismo hablar de los planetas que explicarlos rodeados de ellos e interactuando. David, pese a todo, pone especial interés en que sus alumnos lean. Pero no solo eso. Luego tienen que hacer un vídeo explicando lo que han leído, y claro, "muchos de ellos releen para entender, para no quedar mal delante de los compañeros. El alumno saldrá en el vídeo y quiere hacerlo bien". El cuerpo humano también lo estudian con realidad aumentada. También organiza juegos virtuales de verdadero y falso que se convierten en una especie de examen. Los niños se colocan debajo y demuestran si se saben o no los temas.