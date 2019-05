Raúl y Cristina arrasan enseñando castellano en Wisconsin bajo el zumbido de las balas y el frío extremo

Inviernos de -45º

Al principio ambos intentaron trasladar lo que hacían en España. No funcionó. Aquí no hay deberes y todos los colegios llevan el mismo método. Ese primer día la mitad de los niños no entendían nada, así que decidieron comunicarse con el cuerpo. Porque en la clase está prohibido hablar algo que no sea castellano. "¿Qué hacemos aquí?", se preguntaron. Ahora, para lo que no están preparados es para decir adiós.