Las carreras a estudiar durante un período de crisis para tener más opciones laborales

Qué estudiar en crisis para salir reforzados de ella

Tiempos extraños como los que vivimos pueden llevarnos a replantear nuestro futuro y a tomar nuevos rumbos: por eso muchas personas se plantean qué estudiar en periodos de crisis o cuáles son las mejores carreras para sortear una crisis . Ello nos lleva al concepto de profesiones emergentes: decidamos lo que decidamos estudiar, saber qué demanda el mercado y qué pedirá en el futuro próximo puede facilitar la toma de decisiones y ayudarnos a que éstas sean formadas, independientemente de si la empleabilidad es o no un factor relevante para nosotros.

Con todo, conviene no perder de vista que, por encima de las demandas del mercado, a veces la mejor lección que puede extraerse de una crisis es que trabajar en aquello que nos apasiona nos hace más felices, y nos convierte en mejores trabajadores. Cualquier profesión puede tener futuro con el esfuerzo y la dedicación necesarias, y muchas veces estudiar una profesión demandada puede no reportarnos resultados si realmente ésta no nos llena.