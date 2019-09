La economía del futuro quiere más mujeres

El peso de los roles sociales

Para esta profesional, “ asusta pensar que en nada esta discriminación o esta brecha lejos de hacerse más chiquita se va a agrandar ”, algo nada extraño cuando observamos que “existen teorías psicológicas que justifican los estereotipos como explicación de esta brecha” como es el caso de “los biologicistas que viene a decir que las mujeres no teníamos capacidades intelectuales innatas para afrontar con éxito este tipo de materias”.

“Qué duda cabe que hombres y mujeres somos distintos y que ahí también se pueden encontrar algunas diferencias en cuanto a motivaciones o intereses pero mucho me temo que también están pesando las expectativas que se tienen de cómo me imagino trabajando cuando esté queriendo desarrollar mi vida personal en el futuro dentro de una tecnológica”, asegura Martín Rodrigo “porque no se explica que solo el 30 por ciento de las mujeres estén trabajando en tecnológicas frente a sus compañeros que son el 70 por ciento”.