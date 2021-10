La armera de la película de Alec Baldwin confesó no saber si estaba preparada antes de iniciar el rodaje

Horas después del fatal incidente ya se ha conocido que fue un asistente de dirección, Dave Halls, el que le entregó el arma al actor, de 63 años, asegurándole que no estaba cargada con munición real. Según una orden de la investigación policial en curso, Dave Halls cogió el arma del carro, creyendo que estaba descargada, y se la llevó a Alec.

La armera admitió que no estaba segura de estar lista para el trabajo en una entrevista antes de que comenzara el rodaje de la película: "Casi no acepté el trabajo porque no estaba segura de estar lista, pero al hacerlo, fue muy bien", señaló en una entrevista recogida por Daily Mail.