Así ha sido la emocionante vida de Alec Baldwin : escándalos, excesos, talento y ahora padre de 7 hijos

El célebre actor estadounidense, Alec Baldwin, es famosamente conocido, no solo por sus premios o su participación en películas como Beetlejuice (1988), The Marrying Man (1991) o The Shadow (1994), sino también por sus escándalos amorosos, sus ataques de ira o sus comentarios polémicos. Sin embargo, este versátil actor que a sus 63 años parecía haber encontrado el equilibrio, tras una vida llena de escándalos se ha topado de nuevo con la desgracia, tras matar accidentalmente a su directora de fotografía con un arma de fogueo.



Baldwin, siempre se ha caracterizado por su inteligente sentido del humor y en los últimos años había hecho alarde de él a través de sus polémicas y virales son sus imitaciones al expresidente de EEUU, Donald Trump, en Saturday Night Live. El actor ha criticado duramente a su vez, a los negacionista del cambio climático en sus redes sociales.