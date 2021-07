Registrados seis casos de coronavirus entre los bomberos que trabajan en el derrumbe de Miami

Su padre, Enrique Arango, es miembro del cuerpo de bomberos de Miami desde hace diez años, y cuando se produjo el fatal accidente no dudó en acudir a las tareas de rescate aunque no estaba asignado. Su empeño por encontrar con vida a su hija no cesaba hasta que se produjo el triste desenlace: encontró el cadáver de su pequeña el pasado jueves.



"Trágicamente uno de los dos cuerpos era el de la hija de 7 años de uno de nuestros bomberos de Miami", confirmaba la alcaldesa del condado, según recoge Infobae. El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, también confirmaba la trágica noticia: “El Departamento de Bomberos de la ciudad de Miami ha perdido a una hija de 7 años de uno de nuestros propios bomberos”.