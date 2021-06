Los rostros de las víctimas del derrumbe del edificio en Surfside, Miami

Stacie Fang

El rescate del joven fue grabado y las imágenes trascendieron a nivel mundial. "Él solo estaba diciendo, 'Por favor no me dejes, por favor no me dejes'. Le dije que no lo íbamos a dejar", dijo Nicholas Balboa, una de las personas que ayudó a sacar a Jonah de los escombros. Stacie, su madre, fue rescatada también con signos vitales pero falleció momentos después en el Aventura Hospital and Medical Center.