A la mañana siguiente Erick se despertó y su casa ya no existía . El derrumbe parcial del edificio en el que estaba su piso había dejado al menos 16 muertos y 147 desaparecidos. Antes de ir a cenar a casa de su novia junto a un grupo de amigos, de Moura pasó buena parte del día cocinando en su piso.

En declaraciones a la CNN este brasileño de 40 años reconoce que salvó la vida de pura casualidad. A pesar de que no era la primera vez que dormían juntos, no era habitual que de Moura pasara la noche con su pareja un miércoles.

Fernanda Figueredo es madre soltera pero aquel día no había nadie en casa. "Ella continuó insistiendo hasta que al final me quedé" -Erick de Moura.

Cuando se enteró de lo ocurrido no se lo podía creer. '"Tenía la piel de gallina. Mi corazón estaba latiendo. Me vestí y corrí al edificio". De Moura todavía no es capaz de asimilar que buena parte de las personas con las que durante años compartió ascensor han fallecido o permanecen desaparecidas. De Moura, que todavía permanece en estado de shock dice que sólo pueden estar agradecido a su novia por seguir vivo. "Ahora tengo que comprarle un anillo de bodas".