Aumentan los contagios en la Villa Olímpica: el protocolo anticovid de los JJOO de Tokio

Los deportistas sin vacunar no serán tratados de forma diferente a los que sí lo estén. Todo atleta debe seguir la normativa de los organizadores, independientemente de si ha recibido el antídoto contra la covid o no.

"Sí, esperamos que cumpla con las reglas, pero si no lo hace, habrá sanciones que podrían llegarle", destacó. No obstante, no se ha concretado qué castigo se impondría en cada acción, como el hecho de no usar mascarilla cuando corresponda.