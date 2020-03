Bolsonaro asegura que las muertes en Italia "no tienen nada que ver con el coronavirus"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha puesto en duda este sábado las cifras de afectados por coronavirus en Italia. Según el mandatario, el número de muertes en la nación europea más afectada por la pandemia no tienen "nada que ver" con el COVID-19.

"La mayoría de las muertes no tiene nada que ver con el coronavirus, nada que ver. Son personas que estaban en una región fría y todos con una media de edad de 80", aseguró en una entrevista al canal Band TV .

"Brasil no puede quebrar debido a un virus. Intentan romper a Brasil con este alarmismo. El mejor remedio para la enfermedad es el trabajo. Aquellos que pueden trabajar, tienen que volver a trabajar. No pueden esconderse, permanecer en cuarentena, no sé cuántos días en casa", defendió.