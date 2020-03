Toñi Moreno le cuenta a Emma cómo está llevando el confinamiento sola con su bebé: “Me pregunto qué mundo vamos a dejarle”

La presentadora nos ha explicado que no está siendo nada fácil porque “ella está acostumbrada a estar mucho en la calle”. Además, Toñi Moreno ha explicado que no es precisamente sencillo vivir una situación como esta con una bebé en casa , pero Emma ha querido resaltar la parte positiva del momento: “Todo esto tiene una cosa buena y es que estás creando un vínculo muy especial con tu niña, tener la posibilidad de pasar tanto tiempo con ella es un privilegio”.

Toñi nos ha contado que Lola es una niña muy buena: “Come, duerme y ríe, es buenísima”. Para Toñi se trata de una situación extraña: “Siempre las noticias como estas me han pillado siendo periodista, pero esto además me ha pillado siendo madre”. La periodista se pregunta qué mundo va a dejarle a su hija.