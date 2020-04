El director de un hospital de Wuhan: "Sin mascarillas no contendremos el coronavirus"

"No usarlas es una estupidez", afirmó el especialista Wang Xinghuan, director del Hospital de Zhongnan y responsable del de Leishenshan durante una visita guiada para los medios de comunicación.

Según Wang, el uso de las mascarillas entre la población constituye "una medida científica de protección", además de servir para evitar que los trabajadores médicos se contagien . De hecho, cree que si no se usan no se podrá "controlar la epidemia".

Además, cargó contra las cuarentenas voluntarias "que no funcionan". Las cuarentenas, según Wang, deben ser estrictas. "Hacen falta muchas pruebas para detectar a los enfermos y a los asintomáticos, o a quienes haya que aislar fuera del domicilio particular para que no contagien a otros", añadió.