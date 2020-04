Última hora del coronavirus: los trabajadores de actividades no esenciales vuelven al trabajo

Finaliza la cuarta semana de confinamiento en España. Los trabajadores de las actividades no esenciales reanudan su actividad laboral en una vuelta que el Gobierno no considera peligrosa y para la que Sanidad recomienda lavar la ropa de trabajo de 60 a 90 grados y no acudir si se presenta algún tipo de síntoma, entre otros consejos. Además, se repartirán 10 millones de mascarillas para su uso recomendado en transporte público. En el resto del mundo, Estados Unidos ya supera a Italia en número de fallecidos, con más de 20.000 y se ha convertido en el foco mundial.