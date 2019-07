La destrucción del Amazonas: se está deforestando el equivalente a un campo de fútbol por minuto

Lallega desde todos los rincones del mundo y desde múltiples sectores: Si no mejoramos nuestra, si no cambiamos nuestros, si no luchamospor la ‘justicia climática’ , nuestro planeta está abocado a lidiar con consecuencias dramáticas , algunas de las cuales aún ni siquiera somos capaces de prever. El cambio climático está ya aquí y es YA cuando se deben tomar medidas . Lo afirman numerosas voces, y no solo pertenecen a activistas por el medio ambiente. Científicos, instituciones públicas y privadas, Bruselas, la propia ONU o la NASA están advirtiéndolo y llaman con urgencia a cambiar la tendencia.