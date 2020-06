El Gobierno británico está dispuesto a cerrar las playas del Reino Unido ante la invasión de gente

El ministro de Sanidad, Matt Hancock , dijo hoy a la emisora TalkRadio que tiene el poder para cerrar las playas si la gente no respeta la regla de la distancia social -de más de un metro-.

El director médico del Gobierno, Chris Whitty, también ha tuiteado para alertar a la población sobre el riesgo de contagios y de un nuevo incremento de brotes si no hay distancia física.

"Si no seguimos las guías sobre distancia social, entonces los casos van a volver a aumentar. Es natural que la gente quiera disfrutar del sol y tenemos que hacerlo de una manera que sea segura para todos", subrayó Whitty en su cuenta de Twitter.

El diputado conservador Tobías Ellwood, cuya circunscripción, la de Bournemouth, es famosa por su playa, dijo a los medios que mucha gente ha optado por ser "no solo irresponsable, sino peligrosa. Hemos hecho muchos progresos para atajar la pandemia. No me gustaría ver a Bournemouth como el lugar del Reino Unido donde se produce un segundo pico" del coronavirus.