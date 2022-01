La otra guerra que ya se libra desde hace años y donde Ucrania también señala a Rusia: batalla en la Red

La tensión ante la posibilidad de un conflicto bélico en la frontera de Ucrania continúa escalando. En Rusia no ha gustado nada la respuesta de Estados Unidos y la OTAN rechando sus demandas, y el Kremlin considera que no es positivo que Ucrania no sea excluida de una futura ampliación de la Alianza Atlántica. Así, dicen, no ven motivos para el optimismo, aunque nuevamente, a uno y otro lado, también en Moscú, siguen insistiendo en que hay espacio para el diálogo en otros temas que propone la propia OTAN.