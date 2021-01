En este día tan especial, Dorsey, le dedicó unas sentidas palabras en Instagram , a las que acompañó con una foto familiar. "Tan surrealista como real es que te has ido. Sí, eso tiene sentido, pero nada de esto todavía tiene sentido ... 34... Pude escucharte decir '¡Ah, ahora soy la vieja!' Descanse en paz anciana", escribió el actor en Instagram.

La trágica historia de Naya Rivera

El cuerpo de Rivera fue encontrado el 13 de julio en el lago donde había desaparecido, después de una búsqueda de cinco días por parte de las fuerzas de seguridad. " Mamá saltó al agua y no volvió a subir ", declaró su hijo Josey a las autoridades. El niño fue encontrado solo y dormido en el barca.

Los investigadores indicaron que Rivera y su hijo bajaron a nadar, sin percatarse del peligro de las corrientes . Fue ante este escenario de riesgo que la actriz reunió la energía suficiente para salvar a su hijo y después ya no pudo salir.

Dorsey se refugia en la hermana de Naya

Dorsey, que estuvo casado con la actriz entre 2014 y 2018, también se expresó por instagram tras el entierro: "Esto es tan injusto... No hay suficientes palabras para expresar el agujero que quedó en los corazones de todos. No puedo creer que esto sea la vida ahora. No sé si alguna vez lo creeré". Y añadió: "Te extrañamos. Siempre te amaremos".