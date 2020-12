El exmarido de Naya Rivera, Ryan Dorseyl, vuelve a la televisión

Ryan Dorsey intenta recuperar su vida tras la muerte de su ex esposa Naya Rivera ahogada tras salvar a su hijo en el lago Piru el pasado mes de julio, cuando desapareció y tras días de alta tensión, fue encontrada muerta.

"Voy a necesitar toda la ayuda posible como padre soltero" aseguraba. Tal vez por eso, el actor vuelve por sus fueros. Dorsey reveló en su cuenta de Instagram que regresará a la televisión en un nuevo episodio de la serie de Shonda Rhimes, “Station 19”. El actor dará vida a un personaje llamado Eddie durante el cuarto episodio de la cuarta temporada, el cual se titula “Don’t Look Back in Anger” (No mires atrás con enojo). Como si de un guiño del destino se tratara. El episodio dejará ver cómo los equipos de emergencia afrontan una realidad distinta durante una pandemia.