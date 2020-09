El exmarido de Naya Rivera se muda con la hermana de la actriz tras su muerte

Dorsey y Nickayla se han mudado juntos para criar al hijo de Naya

La hermana de la actriz dejó claro que su prioridad es estar con el niño

El exmarido de Naya Rivera, Ryan Dorsey, ha encontrado consuelo en la hermana menor de la fallecida actriz, Nickayla Rivera, una modelo de 25 años. Ambos se han mantenido cerca desde que la estrella de 'Glee' se ahogara mientras navegaba con su hijo pequeño en el lago Piru de California en julio pasado. Ahora, Dorsey y Nickayla, se han mudado juntos a una casa de tres habitaciones en California, donde se van a ocupar de la crianza de Josey -hijo de Naya y Dorsey- quien acaba de cumplir cinco años.

El exesposo y la hermana de Naya decidieron alquilar una propiedad para que Josey crezca en un ambiente familiar. Al parecer, Dorsey y Nickayla comparten la crianza del niño junto con los padres del actor. La casa se encuentra en North Hills, en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles y se encuentra a 30 minutos de donde viven actualmente. La modelo y el actor estuvieron descargando cosas de la mudanza al interior de la propiedad que cuenta con piscina, tres habitaciones y por la que pagarán casi 5 mil dólares al mes, según el Daily Mail.

Tras estos rumores, Nickayla Rivera se vio obligada a escribir un texto en Instagram Stories explicando que se ha mudado con el exmarido de Naya para ayudar a criar a su sobrino. La modelo de 25 años publicó una serie de declaraciones dejando claro que su prioridad es estar ahí para el niño: "Estaré para mi sobrino aunque yo no pueda estar para mí misma. No me preocupan las apariencias porque nadie puede ver cada momento agonizante que todos soportamos. Lo más importante que he aprendido es a mostrar compasión, a no juzgar a los demás y nunca dar algo por sentado".

El exmarido y la hermana de Naya se despiden de ella en redes

Tanto Ryan como Nickayla, que tiene un parecido sorprendente con Naya, publicaron emotivos tributos a la actriz en las redes sociales después de su impactante muerte. Desde la tragedia, se han unido fuertemente el uno en el otro en busca de apoyo y consuelo.

A través de Instagram, tras el funeral de Naya, el exesposo de la actriz le dedicó un sentido mensaje donde reveló que él había estado con ella en ese mismo lago, un día antes de su inesperada muerte: “Esto es tan injusto. No hay suficientes palabras para expresar el vacío que queda en los corazones de todos. No puedo creer que esta sea la vida ahora. No sé si alguna vez lo creeré. Estabas justo aquí. Estábamos en la parte de atrás nadando con Josey un día antes. La vida simplemente no es justa", escribió el actor.