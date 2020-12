El caos en un hospital de EEUU en pleno pico de pandemia: "A diario vemos el último aliento de muchos"

"Al principio, teníamos entre 40 y 60 pacientes covid; ahora 80 0 90 al día. Lo que queremos mostrar es que esto es real". Y no es que no haga falta hacerlo aunque parezca increíble. Porque en Estados Unidos aún hay mucha gente que no lleva mascarilla y si las cosas siguen así, en el próximo mes de abril podrían llegar al medio millón de muertos. Es la estimación de la Universidad de Washington, uno de los modelos más fiables.



La única esperanza para revertir estos datos catastróficos es la vacuna que está muy cerca de poder comercializarse. Se estima que podría salvar 25.000 vidas pero, dice Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que es optimista pese a la realidad. "Estados Unidos podría volver a la normalidad para el próximo verano o principios del otoño si todos se vacunan contra el covid-19", es la predicción de Anthony Fauci.