Las autoridades sanitarias británicas han recomendado, no obstante, que las personas con alergias a vacunas o medicamentos no deben ponerse esta vacuna contra el covid. "Cualquier persona con antecedentes de anafilaxia a una vacuna, medicamento o alimento no debe recibir la vacuna Pfizer BioNTech. No se debe administrar una segunda dosis a nadie que haya experimentado anafilaxia después de la administración de la primera dosis de esta vacuna”, ha dicho June.