Italia sí teme al coronavirus: registra su mejor dato de contagios en un mes, pero mantendrá duras restricciones

Las Navidades han pasado a ser el quebradero de cabeza de las autoridades sanitarias y en Italia no están dispuestos a ceder un ápice en las medidas de restricción para poner coto al coronavirus. En las últimas 24 horas se han añadido otros 16.377 contagios, el mejor dato en más de un mes en plena segunda ola, pero el Gobierno no quiere relajarse ante el SARS-CoV-2 y trabaja ya en las medidas de las próximas semanas, que no contemplarían permitir las celebraciones en Nochevieja.