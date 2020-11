La incidencia en España cae a 275, pero Sanidad teme a la Navidad: "Hay que evitar aglomeraciones"

“Todavía se trata de cifras preocupantes y serias”

La positividad cae por debajo del 10%

Ante la Navidad: "No debemos relajarnos en ningún momento"

“Llevamos bastantes meses insistiendo en cuáles son las medidas que tenemos que hacer para protegernos a nosotros mismos y a los que más queremos. Tenemos la necesidad de respetar una distancia física. Queremos insistir en la necesidad de no relajar esta medida, igual que insistimos en no relajar las otras: utilización de mascarillas, ventilación de espacios cerrados, higiene adecuada, quedarnos en casa cuando creemos tener síntomas compatibles… Todo sigue siendo igual de importante. Hacemos un llamamiento al consumo responsable y la aplicación del sentido común. Sabemos cuáles son las medidas que tenemos que tomar”, ha subrayado, para añadir en la misma línea posteriormente ante preguntas de los periodistas: “Quisiera insistir en el sentido de responsabilidad de todos. Todos hemos hecho un esfuerzo tremendo, individual y colectivo. Un esfuerzo tremendo de algunos sectores concretos. Nuestros sanitarios han vivido situaciones de mucha presión asistencial. Es importante que lejos de relajarnos nos animemos a hacer ese último esfuerzo. Las Navidades serán para todos diferentes. Debemos intentar que los auténticos protagonistas sean las niñas y niños. Habrá otra franja de edad de la población que tengamos que decidir relacionarnos con menos personas de las que lo hacemos habitualmente en otras fiestas; de centrarnos más en los que más queremos y no exponernos a riesgos innecesarios. Debemos seguir observando todas las medidas de prevención de la infección que ya hemos interiorizado y que no debemos relajar en estas fechas”.