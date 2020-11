El médico de Maradona responde a la imputación de negligencia y homicidio: "Si de algo soy responsable es de amarlo"

Horas después de conocerse la imputación de Leopoldo Luque, el médico del futbolista ha concedido unas palabras en las que niega completamente las acusaciones. " No hubo un error médico . Diego tuvo un evento fortuito, un ataque cardíaco que, en un paciente como él, es lo más común del mundo que muera así. Es algo que podía pasar ", ha declarado el doctor.

Además, el médico también ha confirmado la complicada relación que mantenía con el exfutbolista: "Diego necesitaba ayuda, pero no había forma de entrarle. Todo el tiempo podía decidir. Me echaba de su casa y me llamaba. Esa era nuestra relación, de un padre y un hijo rebelde".