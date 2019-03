La fiscalía italiana investiga la muerte de la modelo Imane Fadil

La fiscalía italiana investiga la muerte por envenenamiento de la modelo Imane Fadil. Las cantidades radioactivas encontradas son similares a las de una persona que lleva 30 años trabajando en una fundición. No obstante, el fiscal no descarta que la muerte sea por una "enfermedad terrible".

No obstante, el fiscal que lleva el caso no descarta ninguna hipótesis. "Aun no se ha determinado todo. También podría ser una enfermedad terrible. Espero que la ciencia pueda resolver el problema", expresó.