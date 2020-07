Muere a los 80 años John Lewis, histórico líder de la lucha contra la segregación racial en EEUU

"John Lewis fue un titán del movimiento de los derechos civiles cuya bondad, fe y valentía transformaron a nuestra nación", ha aplaudido Pelosi en su comunicado de condolencias, al que se han sumado con el paso de las horas varios líderes políticos, sociales y culturales del país. La familia de Lewis le describió como "un defensor incondicional en la lucha en curso para exigir respeto por la dignidad y el valor de cada ser humano ", que "dedicó toda su vida al activismo no violento y fue un defensor abierto en la lucha por la igualdad de la justicia en Estados Unidos".

La "conciencia del Congreso"

Lewis sirvió e n la Cámara de Representantes de los Estados Unidos desde 1987 , donde a veces se le conocía como la "conciencia del Congreso" . A menudo votó y habló en contra de las intervenciones militares de Estados Unidos, incluida la Guerra de Irak. Su activismo continuó incluso mientras luchaba contra el cáncer que se ha cobrado su vida. El pasado 5 de enero, Lewis emitió un comunicado en el que condenó el ataque norteamericano con aviones no tripulados que mató al general iraní Qasem Soleimani.

"Quiero ser claro en mi inequívoca condena del ataque militar no autorizado de ayer", dijo. "He advertido muchas veces de que la guerra es sangrienta, costosa y destruye las esperanzas y los sueños de una generación. No aprender de las lecciones de la historia significa que estamos condenados a repetir los errores del pasado", lamentó.