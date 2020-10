Muere un voluntario brasileño que participaba en las pruebas de la vacuna de Oxford

Un voluntario brasileño que participó en las pruebas de la fase tres de la vacuna de Oxford ha fallecido por complicaciones del covid19 , según recoge O Globo . "El proceso sigue evaluándose ", aseguró la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), que no precisó si al voluntario se le administró la vacuna o placebo.

El informe constató a partir de fuentes vinculadas al estudio internacional y que no se identifican por obligaciones legales que el voluntario no recibió la dosis de la vacuna, sino la sustancia utilizada como placebo. Sin embargo, por secreto legal, ni el laboratorio, ni los centros responsables de las pruebas, ni Anvisa, informan oficialmente si el voluntario recibió el placebo o no.