Sanidad no descarta un toque de queda para toda España y comprará vacunas ya en diciembre

No solo eso. El ministro también ha señalado que no extenderá el estado de alarma en Madrid, "cuando expire el estado de alarma llevaremos 21 días de medidas en Madrid, que vemos que tienen un efecto, pero no descarta el toque de queda. "Se aplica en otros lugares, requiere un estado de alarma y vamos a analizarlo con la Comunidad de Madrid y con otras comunidades que tienen también planteamientos similares en el conjunto de la interterritorial y desde luego si esta medida prospera tiene que ser con la certeza de que tiene los apoyos necesarios por si tuviera que prolongarse este estado más allá de 15 días". Para ello necesitaría el estado de alarma por lo que Illa considera que sería necesario saber si el resto de grupos parlamentarios apoyan la medida. "Si prospera tiene que ser con todas las garantías". El ministro no ha concretado y ha comentado que el toque de queda podría ser en todas CCAA o no.